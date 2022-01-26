Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye eleştiri! "İstanbul'a yakışmayacak görüntüler..."

Kar yağışını bereket olarak gördüğünü belirten Erdoğan, kar yağışının önlenmesinin mümkün olmadığını ancak kar yağışına karşı tedbir almanın mümkün olduğunu ifade etti. Son kar yağışındaki görüntülerinin ise İstanbul'a yakışmadığını belirtti.

SORUMLUSU BELLİ

Tuzlanmayan yollarda araçların kilometrelerce kuyruklar oluşturduğunu bunun da sorumlusunun bulunduğunu ifade etti. Vatandaşların yollarda kalmasına neden olan yağışların önceki yıllardan da daha az olduğunu vurguladı. Buna rağmen bu sorunun gereken yol tuzlama ve yol açma çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandığını ilçe belediyelerinden duyduklarını ifade etti.

"GECE SAAT 3 E KADAR BU İŞİ TAKİP ETTİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son kar yağışınında özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı. Gereken tuzlama çalışmaları yapılmadı. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız.

İstanbul'u tanımayan bilmeyen insanları o görevlere getirirseniz işte böyle tıkanır kalırsınız. Ben gece saat 3 e kadar bu işi takip ettim." dedi.