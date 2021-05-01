Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarın ardından önemli mesajlar: 1 Mayıs'ı biz ilan ettik!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak, Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikaya geldi.

Burada işçilerle orucunu açan Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarın ardından 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na ilişkin önemli mesajlar verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır.

Ama bunun lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı, terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar.

(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi.

İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz."

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