Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra Avrupa'da doğal gaz için tek seçenek Türkiye gösteriliyorOn Numara sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Şubat 2022Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından elektrik faturalarına ilişkin de açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşı için kritik açıklama: "Montrö'yü kullanma kararındayız"Tahassun ne demek, TDK'ya göre Tahassun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFIFA ve UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını uluslararası organizasyonlardan men etti!Son dakika | 28 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuTV8 canlı yayın Survivor All Star 35. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 15. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube
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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından elektrik faturalarına ilişkin de açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından elektrik faturalarına ilişkin de açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik açıklaması: Meskenler ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'de yüzde 8'e düşürülmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından elektrik faturalarına ilişkin de açıklamada bulundu.

Son dakika...  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik açıklaması: Meskenler ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'de yüzde 8'e düşürülmüştür.

Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 - yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından elektrik faturalarına ilişkin de açıklamada bulundu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak"

ENFLASYON YAZ AYLARINDA DURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında enflasyona da değinerek şöyle konuştu: "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından elektrik faturalarına ilişkin de açıklamada bulundu.

LİSANS, LİSANS ÜSTÜ VE DOKTORA BURSLARINDA ARTIŞ

Konuşmasının son bölümünü üniversitede lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilerin burs miktarlarının arttırıldığı haberine ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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