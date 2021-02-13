Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı: Derin bir teessürle öğrendim!

Yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ölüm haberi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayımlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.