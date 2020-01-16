Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kanal İstanbul" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü için 'felaket' diyen zihniyet şimdi de aynısını söylüyor. Karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğu konusunda bilgileri yok. Ne rakam, ne gösterdikleri yerler doğru. İstanbul Boğazı yaklaşık 45 bin geminin geçtiği, insan baskısının arttığı bir yere dönüştü. Tek çare alternatif bir su yolu inşa etmektir. Bu kanal büyükşehir belediye başkanlığından beri savunduğumuz bir projedir."