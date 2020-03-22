Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli koronavirüs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse dair bir video yayımlayarak önemli uyarılarda ve açıklamalarda bulundu. İşte yayımladığı o mesaj...
Koronavirüs salgınının yaşandığı şu günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi twitter hesabından koronavirüs videosu yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
Aziz vatandaşlarım,
Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.
Aziz vatandaşlarım,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2020
Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. pic.twitter.com/uzCLNU0uzC
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