Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına iki talimat: Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak

Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin değerlendirildiği AK Parti MKYK toplantısı, 5 Nisan Salı günü partinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda enflasyonla mücadele, Rusya - Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki serseri mayınlar ile NATO'nun rolü konuşuldu.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşını dikkatle izlediklerini ifade ederek," Uluslararası diplomaside de sürekli bir görüşme trafiğimiz var. Türkiye’de liderler zirvesi yapılması konusunun olumlu ilerleyeceğini düşünüyorum” diye konuştuğu öğrenildi.

ZİNCİR MARKETLER İÇİN DENETLEME TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarımda ve gıdada kendine yeter halde olduğunu belirterek, kurmaylarına stokçuluk ve KDV indirimi konusunda denetim talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan," Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” ifadelerini kullandı.

"NATO, HALA GÜÇLÜDÜR"

Toplantıda bir kurmayın, NATO ile ilgili Fransa, Almanya gibi ülkelerin liderlerinin açıklamalarını hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “NATO NATO’dur, hâlâ güçlüdür” dediği ifade edildi.

SERSERİ MAYINLARIN DURUMU

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Akar'ın da Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye kıyılarına sürüklenme ihtimali bulunan mayınlarla ilgili, gemilerin seyir güvenliğinde sıkıntı olmadığını anlattığı kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet, Bölge Gündem