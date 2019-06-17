Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mursi'nin vefatıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi şu şekilde:

Doğrusu ben de arabadan inerken bu haberi aldım. Malesef mahkeme salonunda cereyan etmiş.

Ben öncelikle, Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla yüzde 52 gibi bir oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci bir eda ile tamamiyle bir darbe ile Mısır'ın başına geçen şu anki Zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmiştir. Ve Batı, Sisi'nin bu idamlarına karşı hep sessiz kalmıştır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler idamı yasaklarken, ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu, ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük.

Siz bir taraftan idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'den idamı kaldırmasını isteyeceksiniz ve idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız, ama öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı bir dönemde, hatta hatta 7 genci idam ettikleri bir haftanın içerisinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya, AB üyesi ülkelerin katılmasını hiçbir şeyle anlamak, anlatmak mümkün değil.

İşte bu süreç ne yazık ki şurada yaklaşık 5 yılı buldu. 5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum. Ve bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum, emr-i Hak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili Habibi'yle beraber haşreylesin diyorum.

Dualarımız onunla beraber. Onunla aynı yolu yürüyen tüm kardeşlerimin başı sağolsun. Mısır halkının başı sağolsun. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin diyorum.

Muhammed Mursi kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında öldü?