Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan için anma mesajı: Hürmetle yad ediyorum

27 Şubat 2011 yılında hayatını kaybeden 54. Hükümet'in Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 10.yılında vatandaşlar tarafından anılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Refah Partisi zamanlarında birlikte siyaset yaptığı Erbakan'ı unutmadı.

Anma mesajı yayımlayan Erdoğan mesajında," Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

En Güzel Necmettin Erbakan Sözleri | Erbakan'ın Unutulmayan Sözleri

Necmettin Erbakan kimdir, nerelidir, ne zaman öldü? | Necmettin Erbakan sözleri