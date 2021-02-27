Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan için anma mesajı: Hürmetle yad ediyorumNormalleşme süreci öncesi son sokağa çıkma kısıtlaması! İstanbul'da sessizlik hakimBülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoya 450 bin TL ödedi!Abbas Güçlü: Kırmızı kodlu illerde okullar açılmayacak, sınavlar yapılmayacak!Kırmızı Oda'daki gerdek gecesi sahnesine büyük tepki: Namus böyle bir şey değilAile içi problemlere dayanamadı! Arkasında gözü yaşlı anne-baba bırakarak intihar ettiMehmet Ali Erbil yaşadığı zor günleri anlattı: Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordumTrabzon'da kritik randevu: Trabzonspor - Fenerbahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel ilk 11'ler...Canelo vs Avni Yıldırım maçı ne zaman 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda?Seren Serengil, Cansu Dere'ye 'Sen de gözümden düşme istersen' dedi! Sosyal medya sallandı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan için anma mesajı: Hürmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan için anma mesajı: Hürmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı ölümünün 10.yılında yayımladığı mesaj ile andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan için anma mesajı: Hürmetle yad ediyorum

27 Şubat 2011 yılında hayatını kaybeden 54. Hükümet'in Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 10.yılında vatandaşlar tarafından anılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Refah Partisi zamanlarında birlikte siyaset yaptığı Erbakan'ı unutmadı. 

Anma mesajı yayımlayan Erdoğan mesajında," Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

En Güzel Necmettin Erbakan Sözleri | Erbakan'ın Unutulmayan SözleriEn Güzel Necmettin Erbakan Sözleri | Erbakan'ın Unutulmayan Sözleri

Necmettin Erbakan kimdir, nerelidir, ne zaman öldü? | Necmettin Erbakan sözleriNecmettin Erbakan kimdir, nerelidir, ne zaman öldü? | Necmettin Erbakan sözleri

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT