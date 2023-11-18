Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu açıklaması: 'Bu bedel ödenecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu’nda konuştu..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu açıklaması: 'Bu bedel ödenecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İsrail'in elindeki 10 bine yakın rehine ne olacak? Siz onları verme adımını atın biz de Hamas'ın elindekileri alma gayretine girelim. Var mısınız buna?"

"Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Batılı ülkelerin yönetimleri İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarındaki uyanış bize umut veriyor" dedi.

"Avrupa Birliği'nin ülkemize karşı ön yargılı tutumu maalesef sürüyor."

"(Gazzeli kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Biz diyoruz ki 'bizim hastanelerimiz müsait. Yeter ki çıkartalım, yeter ki müsaade etsinler. Alalım onları, bizim hastanelerimizde tedavilerini yapıp gönderelim."

"Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum."

"Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta bizim yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor. İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz."

"Gazze için atılacak en doğru adım, bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis etmek olacak."

"Ateşkes sağlandığı takdirde İsrail’in sebep olduğu yıkımı tazmin etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

"(50+1 şartının değişmesi) İsabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez."

"Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..."

"2 bini aşkın avukatla bu soykırımın, gerekli olan yerlere, şikayetini yapacağız. Bunun takipçisi olacağız, bunu yarı yolda bırakamayız, bu bedel ödenecek."

"İngiltere'de. İspanya'daki gösterileri görüyorsunuz. Biz bu soykırımların şikayetlerini gereken yerlere yapacağız. Bu bedel ödenecek. Bir siyasi partinin genel başkanı aynı Netanyahu gibi konuşuyor. Buna haddini milletimiz bildirecek. O parlamentonun çatısı altında onun gibi konuşanlar olmamalı. İsrail bir terör devletidir. O devletin başındaki de halkını isyan ettirir hale gelmiştir. O yüzden de eceli yakındır."

"Haçlı - Hilal anlayışı bitmiş değil; aynen devam ediyor"

"Yanlışlarımız, eksikilerimiz var. Bütün Haçlı - Emperiyalist yapı bir arada. Birbirlerinden ayrı yanları yok."

"Yatıyorlar kalkıyorlar söyledikleri aynı şey Hamas'ta Hamas"

"13 bin kişinin öldürülmesini neden konuşmuyorsunuz"

"Almanya olarak İsrail'in elindeki rehineleri alın, Türkiye olarak biz de Hamas'ın elindekilerini almanın gayreti içerisine girelim. Evet diyemiyorlar"

"Bugün İsrail, Gazze ve diğer Filistin şehirlerinde hunharca insan öldürebiliyorsa bunun sebebi onun gücü değil İslam aleminin dağınıklığıdır"

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