Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın nasıl başladığını, dünya kamuoyunun baskılarına verdikleri tepkiyi, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakata dair merak edilenleri anlatıyor...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Süreç 1940'lardan sonra gerek ABD, gerek Rusya noktasında özellikle Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç olması ispat edildi.

10 bin kilometre mesafeden Amerika'nın burada ne işi var? İngiltere, Fransa bunların burada ne işi var? Türkiye'nin 911 km sınırı var ve sürekli taciz ediliyoruz. İnsanlarımız şehit oluyor, yaralanıyor. 8 buçuk yıldır yaşıyoruz.

98'de bir Adana Mutabakatımız var. Bütün bunlarla beraber uluslararası camianın terörle mücadele gibi bir sorunu yok mu? Burada işe bir kılıf giydirildi. Kılıf şu: DEAŞ. Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ve onun kolları var.

Terör örgütünün başındakilerle Almanya, Fransa, ABD görüşme yapıyor. Biz diyoruz ki; bu ne haldir?

Ama bizim Bay Kemal, kendine göre meydan okuyor. Biz bunları Trump'ın kendisine anlattık. Biz şu anda size kırgınız dedik.

Mazlum kod adlı, kırmızı bültenle aranan bir terörist. Bizim aramızda suçluların iadesi ile ilgili anlaşma var. ABD'nin bize bu adamı teslim etmesi gerekir. Adalet Bakanı'na ilettim yazışmaları yapıp, isteyecekler.

Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

Biz terör koridorunu Barış Pınarı Harekatını olduğu yere çevirdik. Pınarlar oralarda bol olduğu için, biz barışı başına getirelim ve Barış Pınarı Harekatı olsun dedik.

Ayrıntılar geliyor...