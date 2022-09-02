Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki gösterdi: "Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile ihraç edilenlerle ilişkin sözlerini değerlendirerek, "Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz.

'Gelince hepsini serbest bırakacağım' bu anlama gelmiyor mu. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak... Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, su paraları nerelere indirildi yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunun sözünü seçim meydanlarında farklı vermişlerdi. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devleti. Siyasiler olarak böyle bir yetkiyi biz kullanamayız. Milletim de bu kadar enayi değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki gösterdi: Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor

TİP'Lİ AHMET ŞIK'IN AK PARTİ SÖZLERİ

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın 'AK Parti kapatılacak, AK Partililer yargılanacak' sözlerini ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Gücü ne AK Parti'yi kapatmaya da ne de mahkum yetmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir."

KILIÇDAROĞLU'NUN TEKNOFEST ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretini değerlendirerek, "Bay Kemal maalesef partisinin içindeki vekillere sahip değil. Kendi vekili kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor. TB2. TB3 nedir diye soruyor. Haberi yok. İHA hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi." dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Oğul Bush'un ABD'de başkan olduğu zamanda Türkiye'ye vermeleri gereken İHA'ları vermemişlerdi. O zaman Özdemir Bey çocukları ile beraber adımı attılar. İHA'ları üretmeye başladılar, arkasından SİHA'ları ürettiler. Şimdi de Akıncı'yı ürettiler. Samsun'da da görüyorsunuz savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var.

Türkiye bu ürünleri ithal eder bir ülke değil tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi. BAYKAR başarılarının üzerine başarılarını katlıyor. BAYKAR değil başkaları da birçok şeyler yapıyorlar. Devlet olarak biz de mühimmatları üreterek BAYKAR'a bu unsurları veren durumuna geldik. Türkiye şimdi yüzde 80'e çıktı milli üretim. Türkiye birçoklarının da korkulu rüyası haline geldi."

YUNANİSTAN'IN TÜRK SAVAŞ UÇAKLARINA YÖNELİK TACİZLERİ

Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemini kullanarak Türk F-16 savaş uçaklarını taciz etmesine ilişkin olarak, "NATO daha sonra manevrasını yaptı her zaman olduğu gibi. Silindi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Yunanistan'ın rahatsız olması Türkiye - NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Türkiyesiz bir NATO düşünülemez. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti harbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü, Türkiye yoksa NATO güçlü değil." dedi.

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