Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları konusunda muhalefetin yaklaşımına eleştiri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak canlı yayınında gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan orman yangınları ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel sonrası Rize'ye gidip vatandaşlarla bir araya geldiklerini sözlerine ekledi. Rize'den Arhavi'ye geçtiklerini söyleyen Erdoğan, selin oradaki istila ettiği evlerin durumuna ilişkin valilere selin zarar tespitlerinin yapılması yönünde talimat verdiklerini belirtti.

Erdoğan konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ödemelerin hemen başlanması talimatını verdik. Anında konut yapım işine de başlayalım istedik. 1 yıl içerisinde de TOKİ olarak bu konutları bitirip, Arhavi'de buradaki konutların sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz."

"BURADA SİYASETE YER OLMAMALI!"

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de orman yangınlarında büyük artış yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları konusunda denizden ve karadan tahliye çalışmaları yaptıklarını söyledi. Muhalefetin açıklamalarına tepki gösteren Eredoğan, "Burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki, 8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında." dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Örneğin şu anda ülkemizin önemli iş adamlarının sahip olduğu Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunlarla mücadele etmiyoruz.

"YALAN TERÖRÜ ESTİRİYORLAR"

Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var.

Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir."

YANAN ORMANLIK ALANLARDA YAPILAŞMA OLACAK MI? ERDOĞAN'DAN O İDDİALARA YANIT

Yanan ormanlık alanda yapılaşma olacağı yönündeki iddialara açıklık getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir cümle ile yanıt vereceğini belirtti ve "Benim Kültür ve Turizm Bakanıma vermiş olduğum böyle bir yetki kesinlikle yok. Eğer bunda kendisi müddei olarak dürüstse ispat etmesi lazım. Ne başbakanlığım döneminde böyle bir yetkiyi verdim ne de cumhurbaşkanlığım döneminde. Ben dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen bir insanım. Betona nasıl olur da ben sahip çıkarım? Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Buradaki belediyeler CHP'li. CHP'li belediyeler olarak buralarda imar planlamalarını yaparken buraları ormandan yerler vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa bunun sorumlusu zaten senin belediyelerin. Bu konuyla ilgili biz AK Parti olarak her türlü müdahaleye varız. Şu anda CHP'nin olduğu bölgelerde birçok yeri yıktık, yıkmaya da devam ediyoruz. Bir de bahane uyduruyorlar, diyorlar ki maki. Ne olursa olsun, yeşil. Biz bunların hepsini ortadan kaldırdık, yapılaşmaya müsaade etmedik buralarda. 19 yıl içerisinde 5 milyon 400 bin ağaç diktik. Bu noktada belli bir süre var, o süre dolmadan bu dikimi yapamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

YANGINLARDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARMAĞI VAR MI?

Orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada tutuklananların ailesinde PKK ile iltisaklıların olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün polis teşkilatının, istihbaratın bunun incelemelerini yaptığını vurgulayarak "Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız. Burada canlılar yandı." dedi.

Ortada bir cinayet olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bir taraftan telefat var, bir de o ormanlar özellikle arılarımızın en çok üretim yaptığı ormanlar. Marmaris bu konuda meşhurdur. Bunları bir kenara koymamız mümkün değil. Yangınlar ilgili her türlü ihbar, belge ve bilgi jandarma ve istihbaratımız tarafından etraflıca inceleniyor. Devam eden soruşturmaların neticelerini kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

ERDOĞAN'DAN O İDDİALARA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan THK iddiaları ile ilgili "Bunlar Türk Hava Kurumu'na talip olmuşlar. Peki buradaki uçakların şu anki durumu nedir? Uçaklar pert olmuş halde. Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette." dedi.

ERDOĞAN'DAN 'HELP TURKEY' PAYLAŞIMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamasında sosyal medyadaki 'Help Tukey' paylaşımlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar, güçlüyüz. Onun karşısında da güçlü Türkiye diye hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Güçlü Türkiye çok daha fazlasıyla karşılık buldu. Türkiye artık özellikle de savunma sanayiinde çok farklı bir yere geldi.

Daha Başbakan olmamıştım. Seçim kazanmıştık. Bush o zaman ABD'de iş başındaydı. Kendisine 'Biz ortağız. Ama terörle mücadelede bize İHA bile vermiyorsunuz' dedim. Bizim terör örgütleriyle mücadelede buna ihtiyacımız var. Dışişleri Bakanı ise '48 saat içerisinde İHA'lardan Türkiye'ye vereceksiniz' dedi. Geçici bri sürede olsa İHA'lardan verdiler. Bu, daha sonra bize BAYKAR'ı geliştirmemizi sağladı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Biz dimdik buradayız Yalanla yıkılmayız. Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil. Artık güçlü bir Türkiye var.

Hakikati görenler elinin tersi ile itiyor. Onlar ne derse desin biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz."