Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala için açıklama yapan büyükelçiler için talimat: İstenmeyen adam ilan edilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde yaptığı açıklama ile ilgili sert konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir.

Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye? Kimse talimat veremez.

Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim,10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.

Açılışını yaptığımız tüm fabrikaların şehrimize bir kez daha hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu eserlerin Eskişehir'e kazandırılmasında emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. Durmak yok yola devam diyor muyuz? Var olun. "

İŞTE YAPILAN SKANDAL AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 18 Ekim günü yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.''

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