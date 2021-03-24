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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine teşekkür konuşması yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine teşekkür konuşması yaptı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin uzun zamandır heyecanla beklenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlanmasının ardından konuşarak partisine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine teşekkür konuşması yaptı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin uzun zamandır heyecanla beklenen  7. Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlanmasının ardından konuşarak partisine teşekkür etti. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"MKYK'ya, MDK'ya Siyasi Etik Kurulu'na seçilen arkadaşlarımı can-i gönülden tebrik ediyorum. 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.

2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı masa başı mutabakatı değil, gönül mütabakatıdır. Zillet İttifakı içinde olanlar yollarına devam etsinler.

Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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