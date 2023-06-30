Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kurmayları basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank paylaştı!

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptığı anları paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kurmayları basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurmaylarından Spor Dolu Anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından hız kesmeden çalışmalara başladı. Yeni kabinesini oluşturan Erdoğan, stresli süreci geride bırakmak için bir spor etkinliği düzenledi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları bir basketbol maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kurmayları basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank paylaştı!

Bomba maç kadrosu

Maçta yer alan isimler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve milli güreşçi Hamza Yerlikaya yer aldı. Maçın fotoğrafı, Gençlik ve Spor Bakanı Bak tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bak, fotoğrafın altında "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kurmayları basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank paylaştı!

Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştı

Maçın videosunu ise Mustafa Varank paylaştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Varank, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü. Videoda, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da maça katıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü ve eğlenceli diyalogları ise dikkat çekti. Erdoğan'ın, Türkoğlu'na "Hadi Hido, sayıya!" şeklinde seslenmesi, herkesi gülümsetti. Ayrıca Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kurmayları basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını giydiği takım, maçı 50-22'lik skorla önde tamamladı. Bu spor dolu etkinlik, Erdoğan ve kurmayları arasındaki ekip ruhunu ve sağlıklı yaşam anlayışını yansıttı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Boğaz geçişlerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Uraoğlu duyurdu!
Boğaz geçişlerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Uraoğlu duyurdu!
Tekirdağ'da büyük operasyon! 371 ton kaçak içki ele geçirildi!
Tekirdağ'da büyük operasyon! 371 ton kaçak içki ele geçirildi!
Marmara Denizi Temiz Mi? İşte Marmara’da Güvenle Denize Girilecek Yerler!
Marmara Denizi Temiz Mi? İşte Marmara’da Güvenle Denize Girilecek Yerler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert İsveç açıklaması! "Kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert İsveç açıklaması! "Kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz!"
Son Haberler
Zina Ne Demek, Zina Nedir? Zina Yapınca Nikah Düşer Mi? Zina ile İlgili Ayetler ve Hükümler!
Zina Ne Demek, Zina Nedir? Zina Yapınca Nikah Düşer Mi? Zina ile İlgili Ayetler ve Hükümler!
Polonya’daki Rus hokeyci casusluktan tutuklandı
Polonya’daki Rus hokeyci casusluktan tutuklandı
Büyük kurban dolandırıcılığı! Kurban yerine sosis verdiler!
Büyük kurban dolandırıcılığı! Kurban yerine sosis verdiler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kurmayları basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kurmayları basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank paylaştı!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uyardı! Ekosistem yok oluyor!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uyardı! Ekosistem yok oluyor!
Kılıçdaroğlu yola devam dedi! Koltuk hırsım yok!
Kılıçdaroğlu yola devam dedi! Koltuk hırsım yok!
Çok Okunanlar
Tekirdağ'da büyük operasyon! 371 ton kaçak içki ele geçirildi!
Tekirdağ'da büyük operasyon! 371 ton kaçak içki ele geçirildi!
Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!
Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!
Marmara Denizi Temiz Mi? İşte Marmara’da Güvenle Denize Girilecek Yerler!
Marmara Denizi Temiz Mi? İşte Marmara’da Güvenle Denize Girilecek Yerler!
CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!
CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!
Arap Birliği'nden İsveç'e sert tepki! "Hükümetlerin sorumluluğu müsamaha göstermek değildir!"
Arap Birliği'nden İsveç'e sert tepki! "Hükümetlerin sorumluluğu müsamaha göstermek değildir!"
Çipras 5.kez yenildi, istifa etti! "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi!"
Çipras 5.kez yenildi, istifa etti! "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi!"
Yorumlananlar
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!