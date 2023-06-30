Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kurmayları basketbol maçı yaptı! Mustafa Varank paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurmaylarından Spor Dolu Anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından hız kesmeden çalışmalara başladı. Yeni kabinesini oluşturan Erdoğan, stresli süreci geride bırakmak için bir spor etkinliği düzenledi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları bir basketbol maçı yaptı.

Bomba maç kadrosu

Maçta yer alan isimler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve milli güreşçi Hamza Yerlikaya yer aldı. Maçın fotoğrafı, Gençlik ve Spor Bakanı Bak tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bak, fotoğrafın altında "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." ifadelerine yer verdi.

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Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştı

Maçın videosunu ise Mustafa Varank paylaştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Varank, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü. Videoda, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da maça katıldığı görüldü.

Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur... pic.twitter.com/hIXuZNEboG — Mustafa Varank (@varank) June 30, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü ve eğlenceli diyalogları ise dikkat çekti. Erdoğan'ın, Türkoğlu'na "Hadi Hido, sayıya!" şeklinde seslenmesi, herkesi gülümsetti. Ayrıca Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını giydiği takım, maçı 50-22'lik skorla önde tamamladı. Bu spor dolu etkinlik, Erdoğan ve kurmayları arasındaki ekip ruhunu ve sağlıklı yaşam anlayışını yansıttı.