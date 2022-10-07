Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye jet hızında yanıt: "Bir gece ansızın gelebiliriz"

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ve birçok liderin katılım gösterdiği Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında yaptığı konuşmalar dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gazeteciden gelen bir soruyu ise net bir şekilde cevaplandırdı.

YUNAN GAZETECİ O SÖZÜ TEKRARLADI

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli bazı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' Yunan bir gazeteciden "Sayın Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istediniz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Haberin Devamı

"KONUYU ANLAMIŞSSIN ASLINDA"

Gelen soru üzerine büyük bir soğukkanlılık ile soruyu cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre herhalde onları da anlamıştır." şeklinde bir yanıt verdi.

Yapılan açıklama sonrası gündem olan Recep Tayyip Erdoğan Yunan gazetelerinin manşetlerinde bir numaralı yerini aldı.