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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran an! Annesiyle kendisinin resmini çizen engelli gencin elini öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran an! Annesiyle kendisinin resmini çizen engelli gencin elini öptü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmanın ardından sıcak bir an yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesiyle kendisinin olduğu bir resim çizen engelli gencin elini öptü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'da başlayan Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Konuşmasının ardından kendisine plaket sunulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran bir an yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran an! Annesiyle kendisinin resmini çizen engelli gencin elini öptü

GENCİN ELİNİ ÖPTÜ

Engelli bir genç, kendi çizdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ile annesi Tenzile Erdoğan'ın olduğu resmi hediye etti. Resmi gören Erdoğan daha sonra konuklara dönerek," Nasıl?" diye sordu. Gelen alkış seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Tebrik ediyorum" dedi. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gencin elini öptü.

ERDOĞAN'DAN DERSLERE KATILMAK İÇİN BİLGİSAYAR İSTEDİ

Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan derslere katılmak için bilgisayar talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanındaki yardımcısına durumu özel kalemine söylemesi yönünde talimat verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran an! Annesiyle kendisinin resmini çizen engelli gencin elini öptü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran an! Annesiyle kendisinin resmini çizen engelli gencin elini öptü

Tayfun Altuntaş
Editör
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