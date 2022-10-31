Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanalına davet etmişti! Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: "Böyle bir boş vakti yok"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyona davet etmesine MYK toplantısı sonrası cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanalına davet etmişti! Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: "Böyle bir boş vakti yok"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyon ekranlarına davet eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanalına davet etmişti! Ömer Çelik'te Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap Böyle bir boş vakti yok

"ADAYLIĞINI İLAN ET"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili de konuşan Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın. Bekliyoruz, kaç kere söyledik. Televizyon programında tartışalım diyor. Bir kere Cumhurbaşkanımızın böyle bir boş vakti yok. Bugünlerde sosyal medyada bir video var, TOGG, "Bunun fabrikası yok" diyor. Artık komediyi geçti bu. Ne dediği belli olmayan birisiyle neyi tartışacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanalına davet etmişti! Ömer Çelik'te Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap Böyle bir boş vakti yok

"SEÇİMLER TÜRKİYE'DE YAPILACAK"

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretine de değinen Çelik "Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyormuş, hatırlatmak isterim seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun. Siyasetle ilgili hedefleri varsa onu gerçekleştirmenin yeri Türkiye. Kendisinin bir an evvel adaylığını ilan etmesi kendisi açısından en tutarlı iş olacaktır, eğer tutarlılık arıyorsa" ifadelerini kullandı.

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