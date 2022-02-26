Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci doğum günü! Sosyal medya doğum günü mesajlarıyla doldu! Sevgi sınırları aştı: İyi ki doğdun Reis

26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 68'inci doğum gününü kutluyor. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyenler #İyikiDoğdunREİS ve #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketleriyle on binlerce paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü çok sayıda siyasi isim, AK Partili milletvekilleri ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de aralarında bulunduğu isimler kutladı.

ALİYEV'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın kararlı liderliği ve çok yönlü faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin elde ettiği kalkınma ve başarıların kendilerini içtenlikle mutlu ettiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında, Erdoğan'ın yeri doldurulamaz rolünün olduğunu ifade etti.

Aliyev, iki ülkenin birliği ve müttefikliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve toprakların kurtarılmasına verdiği destekler nedeniyle Erdoğan'ın Azerbaycan'da büyük saygı kazandığını kaydetti.

İki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti belirten Aliyev mesajında, "Bu belge Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen iş birliklerimizi ve verimli faaliyetlerimizi ortak çabalarımızla daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu büyük davanın kutlu yükünü taşıyan güzel insan... Doğum gününüz kutlu olsun. Mevla nice yıllara sağlık ve afiyet içinde kavuşmayı nasip etsin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bugün, kararsız değiliz. Bugün, güçsüz değiliz. Ve bugün, lidersiz değiliz... Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz... #İyikiDoğdunMilletinAdamı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında #MilleteAdananÖmür var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var…

Sağlıkla, başarılarla dolu nice yıllara…

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan: Ömrünü milletine ve ümmete adamış cesur liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ediyorum. Rabbimizden gücüne güç katmasını diliyorum. #İyikiDoğdunMilletinAdamı

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler: Mazlumların umudu, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan İyi ki doğdunuz! İyi ki varsınız! Rabbim sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin. Başarılarınız daim olsun.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç : Sen, milletine, Milletin Sana sevdalı... Bu sevda hiç bitmeyecek... Rabbim uzun ömürler versin, ülkemizin başından eksik etmesin... #İyikiDoğdunMilletinAdamı #IyiKiDoğdunReis #İyikivarsınReis

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Güzel: Ömrünü, ülkesi ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız... Doğum gününüzü tebrik ediyoruz Rabbim sizi Devletimizin ve Milletimizin başından eksik etmesin. #İyikiDoğdunMilletinAdamı

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Millete adanan bir ömür, milletin sevgisiyle güçlenen bir lider; Recep Tayyip Erdoğan. #MilletinAdamı68Yaşında #iyikidoğdunreis, sağlıklı nice yaşlara…

AK Parti Adana Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Milletimize hizmet yolunda sağlık, hayır, bereket, başarı ve huzurla nice yaşlar diliyorum. Rabbimin muhafazası, ümmetin duası her daim üzerinde olsun.

İyi ki Doğdunuz

İyi ki Varsınız

İyi ki Liderimizsiniz

#İyikiDoğdunMilletinAdamı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Tüm yaşamını millet davasına adayan, büyük devlet adamı, Büyük Türkiye idealinin mimarı; kıymetli Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum..

İyi ki Doğdunuz

İyi ki Varsınız

İyi ki Liderimizsiniz

#İyikiDoğdunMilletinAdamı

#İyikiDoğdunREİS