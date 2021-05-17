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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Altun'dan flaş paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Altun'dan flaş paylaşım!

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, çiftçimize ve esnafımıza yepyeni müjdeler verdi." notunu düşen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, esnaf ve çiftçiye yönelik yeni desteklere ilişkin görsele yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Altun'dan flaş paylaşım!

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma  "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, çiftçimize ve esnafımıza yepyeni müjdeler verdi." notunu düşen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, esnaf ve çiftçiye yönelik yeni desteklere ilişkin görsele yer verdi.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan , çiftçimize ve esnafımıza yepyeni müjdeler verdi. Salgın sürecini donanımlı sağlık alt yapımız ve güçlü sosyal güvenlik sistemimizle dünyaya örnek olacak şekilde yönetirken, esnafımızı ve çiftçimizi de yalnız bırakmıyoruz. 

Hayırlı Olsun."

{TITLE_STRIP}Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa destek müjdesi

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa destek müjdesi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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