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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? | Tenzile Erdoğan neden öldü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıldönümünde birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? | Tenzile Erdoğan neden öldü? sorularının yanıtı merak edildi. Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? | Tenzile Erdoğan neden öldü?

Twitter hesabında annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekildiği fotoğrafa yer veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Annem' notunu düştü. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? | Tenzile Erdoğan neden öldü? İşte ayrıntılar...

TENZİLE ERDOĞAN KİMDİR?

Tenzile Erdoğan, Rize'de Ahmet Erdoğan ile evlendi. Eşi Ahmet Erdoğan deniz yollarında kıyı kaptanı olarak çalışıyordu.

Birisi dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 5 çocuk dünyaya getirdi.

TENZİLE ERDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, hayatını kaybetmeden bir hafta önce şiddetli karın ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye yatmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu.

Yoğun bakımda tedavi gören Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 83 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011 tarihinde hayatını kaybetmişti. 

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? | Tenzile Erdoğan neden öldü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? | Tenzile Erdoğan neden öldü?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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