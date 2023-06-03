Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün göreve başlamak için yemin edecek. Saat 14.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başlayacak. Mazbatasını ise TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.

Yemin töreninin ardından saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

101 pare top atışı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği eşlik edecek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek. Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı yapılacak.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ve TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle birlikte yer alacak.

Bu törenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlamasını kutlamak, devletin ve Türk milletinin desteğini simgelemek ve görevine resmi olarak başladığını vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir.

Törene 21 devlet başkanı katılacak

Törene katılacak devlet başkanları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç,

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov,

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Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani,

Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame,

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall,

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud,

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe,

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov,

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu,

Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.

78 ülkeden üst düzey katılım

Göreve başlama törenine katılacak olan isimler arasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra 13 ülkenin başbakanları bulunmaktadır.

Törende ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha gibi 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri de yer alacaktır.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli de törende hazır bulunacaklar. Ayrıca 12 ülke, Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecektir.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ve Denis Beçiroviç, Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik de törene katılan diğer önemli isimler arasında yer almaktadır. Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder, eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç ve eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de törende hazır bulunacaklar.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde yabancı konukları onuruna bir akşam yemeği verecektir. Akşam yemeği sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklaması beklenmektedir. Bu açıklama, hükümetin yeni dönemdeki yol haritasını ve politikalarını belirlemeye yönelik önemli bir adım olacaktır.

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