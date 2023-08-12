Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan bu atama sonrası ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de oldu. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Karadağlı, "Temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de var.

"GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.

CHP'DEN ATAMAYA TEPKİ

TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasını sert bir dille eleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Devlet Tiyatroları, bağımlı bir kuruluş değil yasaya göre, bir anlamda yarı özerkliği olan kuruluş. 50 yıldır bir düzenleme bekleyen bir kuruluştan bahsediyoruz. Özerk olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Sarayı çok seviyor. Birden döndü" diye konuştu.

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