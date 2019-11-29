Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron sözleri sonrası Fransa'dan hamle!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz ay The Economist dergisine röportaj verdi.

Röportajda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal ifadeler kullanan Macron, hem eleştirip hem de "Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyu ardından daha da ileri götürerek, "Şu an yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok" dedi.

"FRANSA, PARİS'TEKİ TÜRK ELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRACAK"

Euronews'in haberine göre, Erdoğan'ın sert sözlerinin ardından Fransa, Paris'teki Türk elçiyi bakanlığa çağıracağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin, "Bu bir açıklama değil, hakaret. Büyükelçi bakanlığa, Erdoğan'ın sözlerini açıklamak için davet edilecek" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un skandal sözleriyle ilgili, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' dedi. Sayın Macron bak buradan sesleniyorum. Sen ilk önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak senin haddine mi? " demişti