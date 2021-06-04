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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi belli oldu: Amasra 1 kuyusunda doğal gaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi belli oldu: Amasra 1 kuyusunda doğal gaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdesi belli oldu. Erdoğan'ın Amasra 1 kuyusunda doğal gaz keşfi bulunduğuna dair müjdeyi tüm dünyaya duyuracağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi belli oldu: Amasra 1 kuyusunda doğal gaz keşfedildi

TRT Haber ve TRT 1 ortak yayınına geçtiğimiz gün katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katılacağını buradan da Kanuni Sondaj Gemisi'ne canlı bağlantı kuracaklarını ve merak edilen müjdeyi açıklayacaklarını söylemişti. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjde ortaya çıktı.

TÜM DÜNYAYA DUYURACAK

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayının başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan sondaj gemisi Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

BAKAN DÖNMEZ, MÜJDE VURGUSU YAPMIŞTI

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken, "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" ifadelerini kullanmıştı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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