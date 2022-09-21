Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters muhabirine verdiği yanıt gündem oldu: "O Biden, ben Erdoğan!"

BM Genel Kurul toplantısı için New York’ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Burada bulunan Reuters muhabiri Cumhurbaşkanına ‘Biden ile görüşecek misiniz?’ şeklinde soru yöneltti. “Resepsiyonuna katılacağım” diyerek cevap veren Erdoğan'a, bu defa ‘Görüşmüş olmayı diler miydiniz?’ sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yanıtı gündem oldu.

"O BİDEN BEN ERDOĞAN"

Reuters muhabirinin sorusuna soğukkanlılıkla yanıt veren Erdoğan'ın, “Yok niye, o Biden ise ben de Erdoğan’ım” şeklindeki ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Öte yandan senatörlerle buluşmasından F-16 satışlarıyla ilgili edindiği izlenim sorusuna da ‘olumlu’ şeklinde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çok rahat çok profesyonel" şeklinde yorumda bulunan siyasiler, o anları Twitter hesaplarında paylaştılar.