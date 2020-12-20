Ahmet Erdoğan kimdir? Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde tedavi altına alınmıştı

73 yaşındaki Ahmet Erdoğan, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından Ahmet Erdoğan'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Rabbim tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa versin..."

AHMET ERDOĞAN KİMDİR?

Ahmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğludur.

Kalp hastası olan Ahmet Erdoğan'ın kalbine iki yıl önce stent takılmıştı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek, Dumankaya (Pilihoz) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.