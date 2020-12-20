Ahmet Erdoğan kimdir? Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir?

İtalya'da son 24 saatte 352 can kaybı!Ahmet Erdoğan kimdir? Kaç yaşındaydı? | Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüse yenik düştüBağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısıBakan Koca: Sağlık sistemimize olan güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulmalıÇok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi neden Eser Yenenler sunuyor? ÇGHB 2'yi artık Eser Yenenler mi sunacak?Beşiktaş-Erzurumspor maçında gol yağmuru!Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den korkutan açıklama: “Umarım kötü senaryo gerçekleşmez”Yılmaz Erdoğan neden yok? | Yılmaz Erdoğan neden Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı?Ünlü fenomen Merve Taşkın hakkında 8 yıla kadar hapis istemi!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüse yenik düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüse yenik düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli’de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüse yenik düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde tedavi altına alınmıştı

73 yaşındaki Ahmet Erdoğan, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından Ahmet Erdoğan'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Akın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Rabbim tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa versin..."

Ahmet Erdoğan kimdir? Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir?

AHMET ERDOĞAN KİMDİR?

Ahmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğludur.

Kalp hastası olan Ahmet Erdoğan'ın kalbine iki yıl önce stent takılmıştı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek, Dumankaya (Pilihoz) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT