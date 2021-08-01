Kurban bayramı sonrası koronavirüs vaka ve vefat sayıları hızla artıyor. Günlük koronavirüs vaka endişe vermeye devam ediyor. Hal böyle olunca kafalarda yasakların yeniden gelip gelmeyeceği yer alıyor. Bu nedenle de vatandaş Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar geri gelecek mi? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilen son Kabine, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatil süresi de başta olmak üzere, ülke gündeminin masaya yatırıldığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kararlaştırılmıştı.



Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Toplantı 2 Ağustos Pazartesi günü (yarın) yapılacak.

BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." ifadelerini kullanmıştı...