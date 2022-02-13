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  3. Cumhurbaşkanı olmak isteyen Kılıçdaroğlu'na, SSK dönemi hatırlatıldı! Dönemin rezilliği gözler önüne serildi, bilmeyenler gözlerine inanamadı!

Cumhurbaşkanı olmak isteyen Kılıçdaroğlu'na, SSK dönemi hatırlatıldı! Dönemin rezilliği gözler önüne serildi, bilmeyenler gözlerine inanamadı!

Cumhurbaşkanlığı için aday olacağı söylenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK dönemindeki başarısızlığı gözler önüne serildi. Dönemden haberi olmayan genç kuşak ise görüntülere çok şaşırdı.

Cumhurbaşkanı olmak isteyen Kılıçdaroğlu'na, SSK dönemi hatırlatıldı! Dönemin rezilliği gözler önüne serildi, bilmeyenler gözlerine inanamadı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi aday olacağı konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 1992–1996 ve 1997–1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) genel müdürlüğünü yaptığı günler hatırlatıldı. Dönemin ana haberlerine konu edinen SSK rezilliği bir kez daha gözler önüne serilirken, Z kuşağından "Zaten istemiyorduk, bu görüntülerden sonra hiç istemiyoruz. Kesinlikle aday olmamalı" yorumları geldi.

Cumhurbaşkanı olmak isteyen Kılıçdaroğlu'na, SSK dönemi hatırlatıldı! Dönemin rezilliği gözler önüne serildi, bilmeyenler gözlerine inanamadı!

"ÜLKEYİ NASIL YÖNETİR?"

SSK'nın içler acısı görüntülerini gözler önüne seren ana haber görüntülerine, vatandaştan "Bir kurumu yönetemedi ülkenin basınına yansıdı, Türkiye'nin başına gelse dünya basınına rezil oluruz" yorumları geldi. Kılıçdaroğlu döneminde SSK'da yalnızca doktorların hastaya ayırdığı vakit değil, hastanelerin hijyen bakımından sınıfta kalması ve yeterli personellerin olmaması da dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı olmak isteyen Kılıçdaroğlu'na, SSK dönemi hatırlatıldı! Dönemin rezilliği gözler önüne serildi, bilmeyenler gözlerine inanamadı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu için, "CHP'nin elini attığı her işte çuvallamasının tek sebebi, kendilerine emanet edilecek üç koyunu bile güdemeyecek kadar beceriksiz olmalarıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK'yı batıran bu değil mi ya? Buna nasıl geleceksin de bunları teslim edeceksin? CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış, ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Milletin felaketinden medet uman, milletin acısını fırsata çevirmeye çalışan bir anlayışın ülkemize yapabileceği hiçbir katkı yoktur. Bunun için Allah milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin diyorum ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı olmak isteyen Kılıçdaroğlu'na, SSK dönemi hatırlatıldı! Dönemin rezilliği gözler önüne serildi, bilmeyenler gözlerine inanamadı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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