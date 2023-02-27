Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Depremin 21. gününde Adıyaman AFAD Afet Koordinasyon Merkezinde önemli açıklamalarda bulundular. İşte o açıklamanın detayları.

"ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTİYORUM"

Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04:17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde, üst üste yaşadığımız depremlerin ve artçıların yol açtığı etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Adıyaman’dan helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin... vefat ederken,115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

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"ADIYAMAN'A 16 BİN KONTEYNER KURMAYI PLANLIYORUZ"

Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesi ile enkaz kaldırma işlemleri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız.

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Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.

"ŞEHRİMİZİ BERABER YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Adıyaman genelinde altyapı ile sorunlar çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenliği olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraber, yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500’e ulaştı. Mart ve Nisan aylarından 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman’da Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman’ da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz.

"TOKİ DEPREMDEN YÜZ AKI İLE ÇIKTI"

TOKİ binaları hamd olsun depremden yüz akı ile çıktılar. Bunun için yeni binaları da aynı sistem ile yapacağız. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz. Zemin sıvılaşması olan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Her adımımızı şehirlerimizin kültürüne, sanatına, sosyolojisine göre atıyoruz. Eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarına asla yüksek binaya ve yoğunluğa müsaade etmeyeceğiz. Depremde zarar gören şehirlerdeki camilerimizi, kiliselerimizi, kalelerimizi ihya edeceğiz.

"ATA YURDUNUZU ASLA KALICI OLARAK TERK ETMEYİN"

Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy ahırın yerine modern ve daha iyisini yapacağız. Daha canlı bir gelecek kurmakta kararlıyız. Bunun için sizlerden ve milletimden 1 yıllık bir süre istiyorum. Bugüne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek, çözülemez denilen nice sorunun üzerinden nasıl geldiysek depremin yaralarını da 1 yıl içinde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum.

''DALKAVUKLARA ASLA KULAK ASMAYIN''

Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın.

''TÜTÜN SATIŞINDAKİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANINI YARIYA İNDİRİYORUZ''

Sarmalık kıyılmış tütünden aldığımız özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılaştırmak için genel bir çalışma zaten yürütüyorduk. Ancak deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalık kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz.