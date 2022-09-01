Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gönül köprüleri kurun" talimatını vermişti! İlk adımlar Kocaeli'nde atıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gönül köprüleri kurun" talimatının ardından, ilk adım Kocaeli'nde atıldı. Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle" projesi çerçevesinde Hakkari'den 21 öğrenci Kocaeli'ye getirildi. Öğrencileri karşılayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Hamza Şayir, öğrencilerle sohbet ettikten sonra onların sorularını yanıtladı. Proje çerçevesinde öğrenciler, Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerini gezerek, buralardaki tarihi ve kültürel mekanlar hakkında yerinde bilgi sahibi olacak. Başkan Şayir, böyle güzel bir projeye öncülük ettikleri için mutlu olduklarını dile getirirken, projeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

"BİZ ÖNCÜLÜK YAPMAAK İSTEDİK"

Bugün çok heyecanlı olduklarını kaydeden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan KYK yurtlarıyla ilgili açıklamasında "Gönül köprüleri kurun" demişti. Aynı zamanda 18-25 yaş arası kardeşlerimizin Türkiye'nin her ilinde KYK yurtlarında ücretsiz konaklayacaklarını söylemişti. Biz kendilerinin çağrılarını emir olarak algılayıp hemen hızlı bir şekilde hizmete giriştik. Bu projeye biz öncülük yapmak istedik. Bu proje neticesinde kardeşlerimizle buluştuk. 21 tane kardeşimizi buraya davet edip, onları burada ağırladık. Çok mutluyuz. İnşallah bunun devamı gelecek. Biz de o bölgeye gidip gezmiş olacağız. Tarihimizle, kültürümüzle bir bütün olan kadim bir milletiz. Biz kardeşlerimizle Bursa'yı, Kocaeli'yi, İstanbul'u, tarihi yerlerimizi gezeceğiz. Kısacası Marmara'yı gezeceğiz. Dolu dolu birkaç gün olacak. İnşallah diğer illerden de devamı gelecektir. Dünden beri heyecanlıyız, heyecandan uyuyamadık. Çok farklı bir duygu, yaşanması gerekiyormuş. İyi ki de bu çağrıyı hemen hayata geçirmişiz. Tüm belediye başkanlarına tavsiye ediyorum. Kardeşlerimizin heyecanları bizleri daha da motive etti. İnşallah biz bu gönül köprülerini daha da çoğaltacağız. Hemen hemen her ay yapmak istiyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERİ GEZECEKLER

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Gençlik Lideri Tansu Demir ise "Bugün burada 20 öğrencimle birlikte Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerini gezmek için geldik. Aslında Dilovası Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yapmış olduğu "Gönül Köprüsü" projesiyle öğrencilerimizi getirdik. Bize sunmuş oldukları bu güzel imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün Ormanya gezisi ile başlıyoruz. Tarihi, kültürel, sanatsal alanları gezeceğiz. Daha sonra İstanbul programında Ayasofya Camisi, Eyüp Sultan Türbesi gibi yerlerde öğrencilerimizle birlikte vakit geçireceğiz. Son durağımız olarak da Bursa'ya geçeceğiz. Orada da çeşitli tarihi ve kültürel yapıları yerinde görme fırsatı bulacağız. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

HEYECANLARINI DİLE GETİRDİLER

Geziye katıldıkları için çok heyecanlı olduklarını söyleyen öğrencilerden Necla Türam da "Öncelikle bizlere bu güzel geziyi düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Bizleri çok güzel ağırladılar. Her şeyden çok memnun kaldık. Allah razı olsun. Buranın kültür zenginliklerini çok merak ediyoruz. Buradan Kocaeli'ye gideceğiz, müzeleri göreceğiz. Oraları görmek için çok sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Kültürel ve tarihi değerleri öğrenmek için geldiklerini dile getiren Melek Özer ise "Kültürel, tarihi değerlerimizi öğrenmek için geldik. Bu geziyi bize sundukları için Dilovası Belediye Başkanı ve Gençlik, Spor Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyım. Kültürel mirasımızı öğreneceğimiz için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.