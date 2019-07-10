Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iraklı heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı El-Hekim, Savunma Bakanı Eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı El-Kazimi'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu" denildi.
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