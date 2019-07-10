Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iraklı heyeti kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı El-Hekim, Savunma Bakanı Eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı El-Kazimi'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu" denildi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyet



