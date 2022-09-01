Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Süleyman Soylu ve Murat Kurum Pakistan'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Pakistan'a gidecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerden itibaren devam eden yağışlar sonrası selden etkilenen Pakistan'a ziyarette bulunarak incelemelerde bulunacaklar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye, sel felaketinin yaşandığı kadim dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım eli uzattı” dedi.

MÜHENDİLSER DE EŞLİK EDECEKLER

Bakanlar Soylu ve Kurum'a Pakistan ziyaretinde TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Tekin, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan'ın yanı sıra Türkiye'den alanında uzman mühendisler de eşlik ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan bu ekip, afet etkisi belirleme, giderme çalışmalarında özel eğitimli profesyonel mühendislerden oluşuyor.

Ekip hasar tespit yazılımı bulunan özel dronlar, geniş alan tarama özelliği bulunan yine İHA'larla (İnsansız Hava Aracı) bölgede hasar tespit çalışmaları yapacak.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun yağışlardan sonra oluşan sel ile birlikte Pakistan'da şu ana kadar bin 162 kişi hayatını kaybederken 3 bin 554 kişi de yaralandı.