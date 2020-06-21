Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü paylaşımında "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Babalar Günü paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Babalar Günü' paylaşımı:
Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/F3lW9d9rLX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 21, 2020
HABERE YORUM KAT