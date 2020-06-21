Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Babalar Günü paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Babalar Günü' paylaşımı: