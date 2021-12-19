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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yeni faiz ve enflasyon açıklaması: "Enflasyona karşı milletimin başını eğdirmem!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketliliğin ardından, faiz ve enflasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Göreve geldiğimde bu enflasyonu nasıl düşürdüysek, yine indireceğiz." ifadelerini kullanarak, milletinin başını enflasyona karşı ezdirmeyeceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yeni faiz ve enflasyon açıklaması: "Enflasyona karşı milletimin başını eğdirmem!"

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu. Görüşmede gündeme dair konulara yer veren Erdoğan, ekonominin gidişatına yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyona ilişkin "Yolumuza devam edeceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında asgari ücretin tarihi rekoruna da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yeni faiz ve enflasyon açıklaması: Enflasyona karşı milletimin başını eğdirmem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Asgari ücret açıklaması yaptık. Bu son 50 yılın en önemli asgari ücrette artışın olduğu bir açıklamadır. Gelir vergisi damga vergisi asgari ücretten alınmış soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lirayla halkımız iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu görmüş oldu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yeni faiz ve enflasyon açıklaması: Enflasyona karşı milletimin başını eğdirmem!

"Bir diğer karar daha var. Faizin özellikle 100 baz puan tekrar düşürülmüş olmasıdır. Muhalefet ve malum çevreler kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ben de faize karşı olduğumu hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu yine indireceğiz. Ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim. Bugün ABD enflasyonda çok ciddi sıkıntının içinde. Avrupa aynı şekilde. Ama Türkiye'de de faizciler bu işi hala savunmanın gayreti içinde. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir."

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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