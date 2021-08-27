Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyareti öncesi konuştu: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Afganistan'daki son durum, Taliban'la yapılan görüşmeler, ve Türkiye'ye yönelik göç dalgası, yangın ve sel felaketleri hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir."

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Dün Kabil'de gerçekleştirilen felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe kınıyoruz. 70 insanın öldüğü bize gelen ilk bilgilerde. Bunlar içerisinde Taliban'dan ölenler de söz konusu. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde böyle bir adımı atması da nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koydu. Milletçe Afgan halkına geçmiş olsun diyoruz. Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımızın tahliyesi için planlamaları yaptık. Tahliyeleri başarıyla gerçekleştirdik. Gelen vatandaşlarımızın memnun ve mutlu olduklarını görüyoruz. Personelimizin tahliyesi sürüyor. Bu süreç boyunca Afgan halkının barışına, huzuruna çok önemli katkılar sağladık.

Biz tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.

TALİBAN'LA TEMAS

Bizim de kiminle görüşme yapmak için izin alma lüksümüz yoktur. Bizim büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. İlk görüşme 3,5 saat süren görüşmeyi büyükelçilik nezaketinde sürdürdük. Görüşme yapma fırsatımız olacak. Süreci sağlıklı şekilde yürütme gayreti içerisindeyiz. Görüşmeden bu tür şeyleri yapmak mümkün mü? Bunu dışişleri temsilcileri yürütür. Arkadaşlarımız görüşmeleri kararlılıkla sürdürüyor.

TÜRKİYE'YE GÖÇ DALGASI

Şansöyle ile çok sık görüşmelerimiz var, görüşüyoruz. Fakat bazı şeylerde çok geç kaldıkları da ortada. Türkiye ile çalışma tespiti geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz orada kaldık, oradaki süreci sürdürdük. Göç baskısının en yakın olduğu Türkiye.

"Şu anda İçişleri Bakanlığının kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısı 300 bin. Biz göç olayında çok hassasız. İran, Irak ,Suriye sınırında her yeri duvarlarla örüyoruz.

TALİBAN'IN TEKLİFİ

Afganistan'daki tabloyu, durumu görmemiz lazım. Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce yönetiminin belirgin hale gelmesi, ondan sonra da biz o zaman kararımızı vereceğiz. THY şu anda bizim sivil asker neyse, nereden gidip alıyor İslamabad'dan gidip alıyor. Biz devletiz, devlet olarak da olması gereken neyse onu yapıyoruz. Taliban bize 'Havaalanının işletmesini siz yapın' teklifini yaptı, henüz karar vermedik. Şu anda uçak seferlerinin başlamasıyla ilgili acelemiz yok. Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve onun dil, din vesaire bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla ayrı düşünemeyiz.

BBC'NİN HABERİ

Siz bu muhalefetin bu tür yalanlarda hiçbir zaman geri dönüş yaparak özür dilediğinizi duydunuz mu? Bunların karakterinde böyle bir şey yok. Her şeyleri bunları yalan... Hayatları yalan. Bir de bulmuşlar bir kadın, yalan makinesi. Çıkartıyorlar televizyona, ona bol bol yalan söyletiyorlar ve onunla adeta sanki güç buluyorlar. BBC'nin yalan söylemesi normal karşılarım da bunları öyle görmek istemezdik. Bu ülkenin ana muhalefetisin, o kadar yangın, sel felaketleri oldu. Bu iktidar buralarda dünyanın hiçbir yerinde icra edilmemiş operasyonlar icra etti. Bir lehte açıklamalarını duydunuz mu? Tam aksine AFAD'ın yardım toplanmasına bile karşı çıktılar. Bunlar böyle kepaze bir takım! Şu anda AFAD'a destek olacak olanlar, göğüslerini gere gere AFAD'a yardımcı olabilirler. AFAD topladığı yardımlarla her türlü afet mücadelesini yürütüyor. Devletin, AFAD'a verdiği destek yok mu? Var tabii... İllegal bir şey değil, legal bir şey yapıyoruz. Bizler gerek selde, gerek yangın afetinde hepsinden memnunuz. Şu anda da yoğun bir şekilde bakan arkadaşlarım bölgedeler. Kendileriyle irtibat halindeyim. Dün bizimle Malazgirt'e gelmek istediler, bir bakanım hariç hayır siz bölgede kalacaksınız dedim. Bu kararlılıkla devam edeceğiz. 1 yıl içinde afete uğrayan bölgeleri derleyip, toparlayıp, vatandaşlarım huzurla evlerine dönecekler.