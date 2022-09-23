Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hiçbirinin kendisine güveni olmadığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'nın Akyurt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak esnaflarla ve çevredeki vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet sırasında bir vatandaşın 6'lı masanın hala daha bir aday çıkarmamış olması hakkında konuşması sonrası Fuat Oktay 6'lı masaya bazı göndermelerde bulundu.

6'lı masanın hala daha aday çıkarmaması için "Kimi aday göstersem diye bekliyorlar. Hiçbirinin kendisine güveni olmadığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar" şeklinde konuştu.

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"MASANIN ETRAFINDA DOLAŞIP DURUYORLAR"

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milletin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en hızlı şekilde yerine getirdiği bir sistem olduğunu belirterek "Bu bazılarını rahatsız ettiği için özellikle 6’lı masa tarafından ısrarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı yoğun bir çalışma programı başlatıldı. 6’lı masanın yaptığı şeyi de görüyorsunuz. Masanın etrafında dolaşıp duruyorlar" dedi.

"HERHALDE TALİMAT BEKLİYORLAR"

Ak Parti Ayurt iLçe Teşkilatı sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in papağan ile konuşmasını eleştiren Oktay "Bir tanesi papağan ile konuşmaya başlamış. Artık bu çaresizliğin son aşaması herhalde. Kendileri alışık olduğu için kendilerine söylenenleri tekrarlamaya, herhalde iletişimi de artık papağanlarla kurmaya başlamışlar. Ama papağanlar kendi söyleyeceklerini kendileri biliyorlar. Bizim bu papağanlar ne yazık ki ancak başkalarından aldıkları talimatları iletmekle yükümlü oldukları için daha 2023’teki seçimlere kiminle gideceklerine karar vermiş değiller. Herhalde talimat bekliyorlar. Artık büyükelçilerden mi bekliyorlar, başkalarından mı bekliyorlar göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"KİLİT AÇILSA İÇERDEN NE KOKULAR ÇIKACAK ACABA?"

Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru ilerledikleri ancak içerden ve dışardan türlü oyunlar oynandığını söyleyen Oktay "Bunu da 6’lı masa üzerinden oynamaya çalışıyorlar. 6’lı diyorlar da 7’ncisini de zaten siz biliyorsunuz. HDP de söylüyor zaten, ’bu kilidi açacak yapı biziz’ diye. Şimdi kilidi açacak yapı buysa yani PKK’ya, ’bu terör örgütüdür diyemeyen’ bir yapıysa, bu kilit açılsa içeriden ne kokular çıkacak acaba? Buradan millete fayda olur mu?" diye konuştu.