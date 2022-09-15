Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a gözdağı! “Gündüzü gece olacak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in açıklamalarına ilişkin söyledikleriyle dikkat çekti.

Emine Özfalcı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a gözdağı! “Gündüzü gece olacak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas’ta AK Partililer ile bir araya geldi. Oktay, partililere hitaben yaptığı konuşmasında muhalefet partilerini eleştirip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya muharebesinin nerede gerçekleştiğini bilmediğini hatırlattı.

Oktay, “Ekonomi başta olmak üzere aksaklıkları çözmek için uğraşırken muhalefet her işi çıkmaza sürüklemenin, sürüncemede bırakmanın kavgasını veriyor. PKK ile FETÖ’nün arka bahçesinde kurdukları masada topluma fitne servis ediyorlar. Hiçbirinin Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi diye bir derdi yok. İplerini tutan abilerini hoşnut etmenin derdindeler. Türkiye Uzay Ajansı kurarız, şimdi uzayın zamanı mı derler. Karadeniz’de doğalgaz buluruz, inanmazlar. Savaş ortamında bir tahıl koridoru açıp tüm dünyanın gıda sorununu çözeriz, görmezden gelirler. Terörü kaynağında kuruturuz, tutup YPG’yi savunurlar. İsveç’le Finlandiya’yı masaya oturtup PKK/YPG ve FETÖ’ye karşı mücadele anlaşması imzalatırız, elinize ne geçti diye sorarlar. Daha Sakarya Muharebesinin nerede gerçekleştiğini bilmeyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a gözdağı! Gündüzü gece olacak

“AÇIK VE NET ŞEKİLDE UYARDI”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in açıklamalarına cevap veren Oktay, "Muhalefetin ağzına alamadığı Yunanistan, her gün hava sahamızı, mavi vatan sathımızı suistimal etmeye çalışıyor. Uluslararası anlaşmalara göre gayrı askeri statüdeki adaları silahlandırıyor. Ege’de geri itme yaparak her gün çok sayıda bebeğin aileleriyle birlikte ölümüne sebep oluyor. Böyle pervasız hareket eden bir Yunanistan’a biz 'aklını başına al' 'İzmir’i unutma' deyince tansiyonu yükselten taraf mı oluyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı; 'adaları silahlandırmayı bırak yoksa bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bakıyoruz Miçotakis de gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege’de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan’ın gündüzü gece olacak. Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa Yunan'ın güvendiği adalara kar yağacak. Onları bu maceralara sürükleyenler, dost görünenler tabi anında ortadan kaybolur o zaman. Bu yüzden İzmir’i unutma diyoruz, Kıbrıs’ı unutma diyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a gözdağı! Gündüzü gece olacak

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