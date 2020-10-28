Cumhurbaşkanına hakaret eden Charlie Hebdo'ya Bakan Albayrak'tan eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli karikatürünü kapağa taşıyan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya bir eleştiri de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak, dergiyi şiddetle kınadığını belirtti.
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hazreti Muhammed karikatürleriyle tüm İslam dünyasında yoğun tepkilere maruz kalmışken bir skandala daha imza attı. Derginin bugün yayımlanan sayısının kapak görselinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli karikatür olması, eleştiri yağmuruna tutuldu. Siyasi isimlerden dergiye yönelik kınama açıklamalarının ardı arkası kesilmezken derginin çirkin paylaşımına bir eleştiri de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.
Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bakan Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir. Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir." ifadelerini kullandı.
İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020