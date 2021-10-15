Cumhurbaşkanından bile yardım istemişti! Ağabeyinin katili kendisi çıktı!

İlçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybederken kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine elinde tüfek olan maskeli kişilerin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra evdeki altınları alarak kaçtığını söyledi. 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde çalışmalara başladı.

İFADELER ÇELİŞTİ, KATİL ORTAYA ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından görevlendirilen özel ekip, 6 ay boyunca olayın yaşandığı Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüttü. Cinayet anında olay yerinde bulunan ailenin ifadelerinin çelişkili olduğunu tespit etti. Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlısı Nuri Uzun, eşi ve Cemal Uzun'un eşi gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KATİL, CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Cinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda cumhurbaşkanından katilin bulunması için yardım isteyen Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Yakalanması şart" demişti.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA ÇIKMIŞTI

Ağabeyini öldüren Uzun'un, katilin yakalanması ve cinayetin çözülmesi için Müge Anlı'nın sunduğu programa katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardında adliyeye sevk edildi.