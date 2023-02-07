Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak yardım için tahsis edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti.

Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor.

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Uçaklarla sağlık ve arama kurtarma personelinin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak.

Uçaklar dönüşte afet bölgesindeki yaralıları Ankara'da bulunan hastanelere getirileceği bildirildi.