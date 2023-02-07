Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi. Uçakların dönüşte yararlıları taşıyacağı bilgisi verildi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak yardım için tahsis edildi.

Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!

Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!

Uçaklarla sağlık ve arama kurtarma personelinin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak.

Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!

Uçaklar dönüşte afet bölgesindeki yaralıları Ankara'da bulunan hastanelere getirileceği bildirildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
Son Haberler
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Mersin'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Mersin'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Isparta'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Isparta'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar