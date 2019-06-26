Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili şoke eden karar! Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yönetimi, 19 Haziran 2019'da yaptığı yönetim kurulu toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yeterli profesyonel takım yarıştıramadığı için 2020 yarışma takviminden Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu çıkardığını açıkladı.

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Dünya Bisiklet Birliği yönetimi, World Tour 2020 takvimini açıkladı. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu takvimden çıkardığını da resmi sitesinden açıkladı ŞARTIN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE YARIŞMA TAKVİMİNDEN ÇIKARDI UCI, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından gelecek yıl 56'ncı defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun peş peşe 2 yıl 10 profesyonel takım şartını yerine getirmediği için yarışma takviminden çıkardı. Eski başkan Emin Müftüoğlu'nun federasyon başkanlığı döneminde UCI yönetiminde yer alıyordu. Ancak Müftüoğlu'nun başkanlıktan gitmesiyle yeni gelen başkan Erol Büyükbakırcı döneminde UCI yönetiminde Türkiye temsil edilmiyordu.



