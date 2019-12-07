Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı'na yeni isim atandı! İşte Ahmet Altay Cengizer hakkında tüm merak edilenler...
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararı yayımlandı. Karara göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer getirildi. Peki Ahmet Altay Cengizer kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? İşte cevabı haberimizde...
Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcilikleri ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
AHMET ALTAY CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞINA GETİRİLDİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ahmet Altay Cengizer getirildi. Kendisine "Büyükelçi" unvanı verilen Cengizer, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.
ETİ MADEN'E ATAMA
İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Salih Mutlu Şen merkeze alındı. Şen'den boşalan bu göreve Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Mehmet Metin Eker atandı.
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ali Rıza Çolak merkeze alınırken, bu göreve Suat Hayri Aka getirildi.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Abdülaziz Ünal atandı.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk Korkmaz atandı.
Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş getirildi.
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz ise görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ahmet Altay Cengizer atandı
AHMET ALTAY CENGİZER KİMDİR?
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Ahmet Altay Cengizer'in ataması yapıldı. Yayımlanan kararda "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ahmet Altay Cengizer atanmış ve kendisine Büyükelçi unvanı verilerek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
1954 İstanbul doğumlu olan Cengizer,Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünü bitirdi.
London School of Economics Tarih Yüksek Lisansı yapan Cengizer 'in yaptığı görevlerve tarihleri şu şekilde;
1979EUDA Evrak Ulaştırma Dairesi - Aday Meslek Memuru
1979KOKD Konsolosluk ve Hukuk İşleri Dairesi - Aday Meslek Memur
1981Askerlik görevi
1982UEKD Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi - Üçüncü Katip, İkinci Katip
1984Kuveyt Büyükelçiliği - İkinci Katip
1988Londra Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos, Konsolos
1989SPLD Siyaset Planlama Dairesi - Başkatip, Şube Müdürü
1990MÖZK Müsteşar Özel Kalem Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürü
1994Opandat Daimi Temsilciliği - Başkatip, Büyükelçilik Müsteşarı
1995PERD Personel Dairesi Başkanlığı - Şube Müdürü
1995PERD Nezdinde - Şube Müdürü
1996EPGY-IV Daire Başkanlığı - Daire Başkanı
1996Cumhurbaşkanlığı - Daire Başkanı
1998Şikago Başkonsolosluğu - Başkonsolos
2000SPGY-I Daire Başkanlığı - Daire Başkanı
2005Turkuno Daimi Temsilciliği - Daimi Temsilci Yardımcısı, Elçi-Daimi Temsilci Yardımcısı
2006Duşanbe Büyükelçiliği - Büyükelçi
2006MİDY Nezdinde - Büyükelçi
2007BÖZM Bakan Özel Müşavirliği - Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri
2007SPGM Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü - Büyükelçi, Genel Müdür Vekili
2009Vaşington Büyükelçiliği - Elçi-Müsteşar
2013Dublin Büyükelçiliği - Büyükelçi
2013MİDY Nezdinde - Büyükelçi
2014TKGM Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü - Büyükelçi, Genel Müdür Vekili -Genel Müdür
2016SPGM Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü - Büyükelçi, Genel Müdür
2016UNESCO Daimi Temsilciliği, Daimi Temsilci, Büyükelçi
İngilizce bilmekte olan Cengizer evli ve üç çocukludur.
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