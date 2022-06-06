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Cumhurbaşkanlığı kabine toplanıyor! Enflasyonla mücadele, 3600 ek gösterge, asgari ücret masada!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik gündem konularını karara bağlamak için toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda 3600 ek gösterge, asgari ücrete ara zam, ekonomi ve Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan askeri harekat konuları konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplanıyor! Enflasyonla mücadele, 3600 ek gösterge, asgari ücret masada!

Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin masaya yatırıldığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.00'da başlaması planlanan toplantıda birçok konu masaya yatırılacak.

3600 EK GÖSTERGE

NTV'nin haberine göre toplantının en önemli gündem başlığı memur ve memur emeklilerinin gelirlerini doğrudan ilgilendirecek olan 3600 ek gösterge olacak. 

Cumhurbaşkanlığı kabine toplanıyor! Enflasyonla mücadele, 3600 ek gösterge, asgari ücret masada!

ASGARİ ÜCRET

Sene başında yapılan zam sonrası enflasyonun artmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam konusu gündeme geldi. Bu konunun kabinede gündeme alınması bekleniyor. 

ENFLASYONLA MÜCADELE

TÜİK verilerine göre yüzde 73.50'ye dayanan enflasyonun düşürülmesi ve fahiş fiyatlarla mücadele için alınacak tedbirler masaya yatırılacak. 

Cumhurbaşkanlığı kabine toplanıyor! Enflasyonla mücadele, 3600 ek gösterge, asgari ücret masada!

FAHİŞ KİRA FİYATLARI

Vatandaşların en çok dert yandığı konular arasında yer alan fahiş kira fiyatlarındaki artış düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. 

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Diğer yandan Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan sınır ötesi operasyon kabinenin konuştuğu konular arasında yer alacak. 

Cumhurbaşkanlığı kabine toplanıyor! Enflasyonla mücadele, 3600 ek gösterge, asgari ücret masada!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ AÇIKLAYACAK 

Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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