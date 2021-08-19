Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kritik gündem maddeleriyle toplanıyor! Aşı olmayanlara kısıtlama masada

Pazartesi günü yapılması planlanan ancak ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün yapılacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.30'da başlayacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

KORONAVİRÜS SALGININDAKİ SON DURUM MASAYA YATIRILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda artışa geçen Kovid-19 vaka ve vefat sayılarının yanı sıra aşılama sürecindeki son durum ele alınacak.

AŞI OLMAYANALARA KISITLAMA

Hürriyet'in haberine göre vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Öte yandan Ziya Selçuk'un görevinden affını istemesi sonrasında yerine gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kabine toplantısına katılacak. Özer'in 6 Eylül'de yüz yüze eğitime açılması beklenen okullarda alınacak olan tedbirler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

ORMAN YANGINLARI VE SEL FELAKETİ

Ayrıca orman yangınları ile birlikte Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketindeki son durum ve vatandaşların yaralarının sarılması için atılacak olan adımlar konuşulacak.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'daki son durum ve Türk askerinin güvenliği için yapılması gerekenler de toplantıda konuşulacak önemli başlıklar arasında yer alıyor.

SINIRLARIN GÜVENLİĞİ

Bunun yanında Türkiye'ye kaçak göçmen girişlerinin engellenmesi için sınırlarda alınacak tedbirlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.