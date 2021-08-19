Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kritik gündem maddeleriyle toplanıyor! Aşı olmayanlara kısıtlama masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, meydana gel sel ve orman yangınlarının ardından toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda salgın süreci, Afganistan'da yaşanan gelişmeler, yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara uygulanması düşünülen kısıtlamalar konuşulacak.
Pazartesi günü yapılması planlanan ancak ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün yapılacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.30'da başlayacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
KORONAVİRÜS SALGININDAKİ SON DURUM MASAYA YATIRILACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda artışa geçen Kovid-19 vaka ve vefat sayılarının yanı sıra aşılama sürecindeki son durum ele alınacak.
AŞI OLMAYANALARA KISITLAMA
Hürriyet'in haberine göre vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM
Öte yandan Ziya Selçuk'un görevinden affını istemesi sonrasında yerine gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kabine toplantısına katılacak. Özer'in 6 Eylül'de yüz yüze eğitime açılması beklenen okullarda alınacak olan tedbirler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
ORMAN YANGINLARI VE SEL FELAKETİ
Ayrıca orman yangınları ile birlikte Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketindeki son durum ve vatandaşların yaralarının sarılması için atılacak olan adımlar konuşulacak.
AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER
Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'daki son durum ve Türk askerinin güvenliği için yapılması gerekenler de toplantıda konuşulacak önemli başlıklar arasında yer alıyor.
SINIRLARIN GÜVENLİĞİ
Bunun yanında Türkiye'ye kaçak göçmen girişlerinin engellenmesi için sınırlarda alınacak tedbirlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.