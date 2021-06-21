Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Pazar yasağı kalkacak mı? Kısıtlama saatleri esneyecek mi?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde uygulanan aşı miktarı 41 milyonu aştı. Toplamda 27 milyon 198 bin 897 kişi aşısını yaptırırken bu hızla toplumsal bağışıklığın kısa sürede aktif hale gelmesi planlanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar da, artan aşılamanın yeni gevşemeleri getirmesini umut ederek heyecanla Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.

TEDBİRLER GEVŞEYECEK Mİ?

Saat 15.00'te başlayacak toplantıda kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenirken, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

TURİZME YÖNELİK KOVİD-19 TEDBİRLERİ

Turizm sezonunun açılması, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak olması gibi konuların da gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, turizme yönelik Kovid-19 tedbirlerinin masaya yatırılması bekleniyor.

SALGIN DESTEKLERİ UZATILACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunum yapması beklenen toplantıda, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

Salgın sonrasında çalışanlara ve iş yerlerine verilen desteklerin toplantı gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

İÇ GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA

Toplantıda, güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Diplomatik gelişmelerin de ele alınması beklenen toplantıda, NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ile Antalya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımalarının değerlendirilmesi öngörülüyor.