Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Suriyeli sığınmacıların durumu ve enflasyonla mücadele masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Türkiye'nin sorunları ve gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.30'da başlaması beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

SIĞINMACILARIN DURUMU

Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumu ele alınacak. Geçtiğimiz hafta İdlib'de yapılan briket evlerin teslim töreninde yaptığı konuşmada," Misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu konuda yapılacak çalışmalar kabine toplantısında masaya yatırılacak.

İlgili bakanların geri dönüş projesi ve mültecilerin durumu konusunda kabineye brifing verecek. Ayrıca yapımı süren briket evlerle ilgili çalışmaların hızlandırılması için atılacak adımlar ele alınacak.

SURİYE'DE YAPILACAK EVLER

Ayrıca, Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad’da, Türkiye’de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye ev yapılması planlanıyor. Türkiye, bölgede 77 bin ev projelendirirken 57 bin 306 evi tamamladı. Erdoğan’ın talimatıyla bölgede yıl sonuna kadar 100 bin evin bitirilmesi öngörülüyor.

YÜKSEK ENFLASYON

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükselen enflasyon ve bunun getirdiği hayat pahalılığı ile mücadele kabinenin gündeminde olacak. Sahadan gelen raporlar doğrultusunda atılacak olan yeni adımlar konuşulacak.

EREN OPERASYONLARI

Yurt içinde sürdürülen Eren operasyonları ve sınır dışında sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum değerlendirilecek.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Mart'tan bu yana süren savaştaki son durum ve diplomatik temaslar kabinenin gündeminde olacak.

Toplantıda alınan kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.