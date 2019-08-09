Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan ABD ile kritik görüşme! İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisi, Müşterek Harekat Merkezinin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularının gündeme geldiği bir telefon görüşmesi yaptı.

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Kalın ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : görüşme, ibrahim kalın, John Bolton



