Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, siyanürle ilgili flaş kararı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şu şekilde

"BU BİR TOPLU İNTİHAR DEĞİL CİNAYETTİR"

Siyanür kullanılarak meydana gelen ölüm hadiseleriyle ilgili olarak bu bir toplu intihar değil cinayettir. Öldürme ve öldürülme şekli ne olursa olsun. Bunu yapan kişi son tahlilde bir cinayet işlemiştir. Bu tür hadiselerin yaşanmaması için de Aile Bakanlığımızdan İçişleri Bakanlığına kadar bütün birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız. Siyanür iyi amaçlarla da kullanılabilen bir kimyasal. Bir düzenleme yapılacak bununla ilgili. Erişimin, satışın kontrol altına alınması ve ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak.

"BUNU SIRADANLAŞTIRMAKTAN MUTLAKA KAÇINMAK GEREKİYOR"

Herkes bunu sıradan normal bir şekilde konuşmaya başladığında cinayetin sıradanlaşması gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Buna müsaade edilmemesi lazım. Ortada kayıp, cinayet, intihar ve acı var. Bunu sıradanlaştıracak, kamuoyu nezdinde duyarsız hale getirecek yorumlardan mutlaka kaçınmak gerekiyor.